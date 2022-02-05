Miguel Crespo: Bu durumun üstesinden gelebiliriz

05 Şubat 2022 Cumartesi, 21:35

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren tek golü 61. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Bu sonuçla Süper Lig'de 7. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 37 puanda kaldı. Ligde 11. galibiyetini alan Medipol Başakşehir ise puanını 37'ye çıkardı.

CRESPO, GİRESUNSPOR DEPLASMANINDA YOK

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunan Crespo, 24. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Süper Lig'de bu sezon 4. sarı kartını gören 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 25. haftada GZT Giresunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

"Ben oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama isteğimiz 3 puandı." diyen Miguel Crespo, "Herkes savaştı. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz." dedi.

Fenerbahçe taraftarının kendisine olan desteği hakkında konuşan genç futbolcu, "Taraftarların bana gösterdiği destekten dolayı mutlu oluyorum. Bunun karşılığını 3 puan alarak vermek isterdik. Onlar bizi desteklemeye devam etsinler. Sadece birlikte olursak bu durumun üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.