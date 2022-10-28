Milli futbolcu Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş paylaşımı!

28 Ekim 2022 Cuma, 14:10

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirdi. Siyah-beyazlıların eski golcülerinden Burak Yılmaz, Şenol Güneş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

BURAK YILMAZ'DAN GÜNEŞ'E TEBRİK

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılar hocam, size her şeyin en güzeli yakışır" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Lille'den önceki kulübü Beşiktaş'a transfer olduğunda tepkilerle karşılaşmış ve Güneş kendisine destek vermişti. Yılmaz attığı gollerle daha sonra Beşiktaş taraftarının gönlünü kazanmıştı.

BURAK YILMAZ'IN İTİRAFI

Golcü futbolcu transfer olduktan sonra Vodafone Park'a çıkacağı için endişeli olduğunu itiraf etmişti. Burak Yılmaz, "Beşiktaş'ta ilk maçıma çıkarken gelebilecek tepkileri de bildiğim için hem heyecan hem de biraz korku vardı. Bir de beni tanıyanlar baskı altında daha iyi performans sergilediğimi biliyor. Bu sebeple o korku hissini üzerimden çabuk attım. Açıkçası bu heyecanı sadece ilk maçta değil, Vodafone Park'a çıktığım her maçta hissediyorum" demişti.

ŞENOL GÜNEŞ TAKIMDAYKEN KAÇ GOL ATTI?

Şu anda kariyerine Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, 2018-19 sezonunda Şenol Güneş takımın başındayken 15 maçta 11 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Yılmaz, Lille'e gitmeden önce ise Beşiktaş'ta 26 maçta 14 gol 7 asistlik katkı verdi.