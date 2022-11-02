Milli futbolcu Enes Ünal'a İtalya kancası
İtalyan kulüp Juventus'un İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ile ilgilendiği iddia edildi.
La Liga kulüplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ile İtalya'nın Juventus Kulübü'nün ilgilendiği iddia edildi.
İspanyol basınından yer alan haberlerde, İtalya'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Juventus'un, kadrosunda bulunan forvet oyuncuları Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik ikilisine gelecek sezon için alternatif düşünmeye başladığı belirtildi.
GETAFE 30 MİLYON EURO İSTİYOR
"Juventus, Enes Ünal için Getafe'nin kapısını çalıyor" başlığıyla verilen haberlerde, geçen sezon ligde 16 gol atan ve bu sezon oynanan 12 maçta fileleri 4 kez havalandıran Enes'in, Juventus'un 2023-2024 sezonu öncesi transfer hazırlıklarında ilk tercihlerinden biri olduğu kaydedildi.
Milli futbolcu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Getafe Kulübü'nün, 25 yaşındaki Enes'in olası bir transferi için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli istediği ileri sürüldü.
Enes, La Liga'da kalma mücadelesi veren Getafe'nin iki sezondur en çok gol atan futbolcusu olarak dikkati çekiyor.
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