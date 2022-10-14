Milli futbolcu Ozan Kabak'tan transfer itirafı!
Kariyerine Hoffenheim'da devam eden milli futbolcumuz Ozan Kabak'tan kariyerine dair flaş açıklama geldi. Kabak, "Burada çok mutluyum çünkü buraya adapte olmamda bana yardımcı oldular. Her maç sahada olmak ve daha iyiye gitmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, eski takımı Schalke ile oynayacakları maç öncesi Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kabak yaptığı açıklamada, "Stuttgart'ta geçirdiğim iyi sezondan sonra Schalke'ye geçtiğimde elbette daha başarılı olmayı umuyordum. Ama futbolda inişli çıkışlı dönemler oluyor. Benim de öyle oldu o dönem" dedi.
Schalke'nin içinde bulunduğu durum ile ilgili konuşan Kabak, "Yeniden eski Schalke'ye dönmeleri belki zor olacak ama ben inanıyorum ki o takım kendine gelecek, ligde kalmayı başaracaktır" ifadelerini kullandı.
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
Hoffenheim'de mutlu olduğunu söyleyen Ozan, "Burada çok mutluyum çünkü buraya adapte olmamda bana yardımcı oldular. Her maç sahada olmak ve daha iyiye gitmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
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