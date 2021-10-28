MLS'de Dairon Asprilla'dan nefis röveşata golü

Portland Timbers forveti Dairon Asprilla, San Jose Earthquakes'i 2-0 yendikleri maçta attığı golle, sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Asprilla'nın attığı golü, Zlatan Ibrahimovic'in attığı gollere benzetti.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 12:41
MLS'de Dairon Asprilla'dan nefis röveşata golü
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Amerika ve Kanada futbol liglerinin en üst düzey ligi olan Major Futbol Ligi (MLS)'nde Portland Timbers, SJ Earthquakes'i ağırladı. 

Portland Timbers, 34. dakikada Diego Chara'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, dakika 55'te Dairon Asprilla, futbol sahalarında ender görülecek bir gol attı.


Earthquakes kalecisi Marcinkowski’nin topu elinden kaçırmasıyla ceza sahasına seken topu havaya kaldırıp röveşata vuruşu yapan Asprilla, rakip fileleri havalandırdı.

Asprilla'nın attığı gol, İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic'in estetik gollerini hatırlattı. Sosyal medyadan paylaşılan gol binlerce beğeni ve paylaşım aldı.


İşte sosyal medyaya damga vuran o gol...


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