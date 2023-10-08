Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında kendi sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLİ - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armanda Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
NAPOLİ - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Napoli, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Lecce'yi 4-0 mağlup etmişti.
Fiorentina ise kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 3-0 yenmişti.
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