Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında Milan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Stefano Pioli'nin takımı Milan'ı konuk edecek.
NAPOLI - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NAPOLI - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, eşleşmenin ilk maçında Napoli'yi kendi sahasında 1-0 mağlup etmişti.
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