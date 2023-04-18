Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında Milan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:06
Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Stefano Pioli'nin takımı Milan'ı konuk edecek.

NAPOLI - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

NAPOLI - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, eşleşmenin ilk maçında Napoli'yi kendi sahasında 1-0 mağlup etmişti.



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