Napoli'den Kim Min Jae açıklaması! 'Konuşulan rakamlar teorik'
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Kim Min Jae'nin serbest kalma maddesine ilişkin konuştu.
Napoli forması giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken Kim Min Jae için İtalyan ekibinden açıklama geldi.
Kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Güney Koreli savunma oyuncusunun serbest kalma maddesine ilişkin gelen soruya yanıt verdi.
Giuntoli, "Bu konuyu açıklığa kavuşturmama izin verin; sadece yabancı ülkeler için geçerli bir madde var. 50 milyon euro değil, bu değişken. Potansiyel alıcıların gelirine göre bu değişebilir. Ve hepsinden önemlisi sadece temmuz ayında ve 15 gün süre için geçerli. Bu nedenle konuşulan rakamlar teorik" dedi.
Kim Min Jae'yi uzun süredir takip ettiğini de dile getiren Giuntoli, "Kim'in adı bana 2011 yılında Carpi'de yanımda olan Massimiliano Maddaloni tarafından verildi. Lippi'nin Çin'deki yardımcısıydı ve bana Kim'e dikkat etmemi söyledi." diye konuştu.
Napoli'nin Fenerbahçe'den 18.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 26 yaşındaki savunma oyuncusu, şu ana kadar İtalyan ekibinde 20 maça çıkarken, 2 gol atma başarısı gösterdi.
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