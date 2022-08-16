Napolili futbolcu Victor Osimhen'e ırkçı tezahürat!

16 Ağustos 2022 Salı, 21:30

Serie A takımlarından Hellas Verona'ya, ligin ilk hafta maçında taraftarının, Napoli takımının golcüsü Victor Osimhen'e yönelik ırkçı tezahüratı sebebiyle soruşturma açıldı.



İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hellas Verona'nın Napoli'yi ağırladığı ve 5-2 yenildiği maçta, güney kale arkasında bulunan ev sahibi takım taraftarlarının Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Osimhen'e yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.



Hellas Verona kulübünün ayrıca yine taraftarının Napoli'ye yönelik bölgesel ayrımcılık ve hakaret içeren tezahüratlarından ötürü 12 bin Euro para cezası aldığı belirtildi.

