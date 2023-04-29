Nenad Bjelica: 'Değişik senaryolar gördük'
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Bjelica, Değişik senaryolar gördük' dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.
Nenad Bjelica mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta oynadığımız Sivas maçı ve bu. 2 benzer maçlar, özellikle kırmızı kartlardan sonra değişen senaryolar gördük. İlk yarıda iyi futbol ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. 11'e 10'dan sonra tabii ki daha kolay olmadı bizim adımıza. İkinci yarı çok istediğimiz gibi olmadı."
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