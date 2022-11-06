Newcastle, Southampton'a acımadı!

06 Kasım 2022 Pazar, 19:13

İngiltere Premier Lig 15. hafta maçında Newcastle United, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi.

St. Mary's Stadium'da oynanan maçı konuk ekip 4-1 kazandı. Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Miguel Almiron, 58. dakikada Christopher Wood, 62. dakikada Joseph Willock ve 90+1. dakikadaGuimaraes'ten geldi. Southampton'ın tek golünü 89. dakikada Perraud attı.

Eddie Howe'un çalıştırdığı Newcastle United'ın ligde Liverpool dışında mağlubiyeti yok. İngiliz ekibi söz konusu maçlarda 7 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Southampton ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Alınan bu sonucun ardından Newcastle United puanını 27'ye çıkardı. Southampton ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle, Chelsea ile karşılaşacak. Southampton ise Liverpool deplasmanına gidecek.