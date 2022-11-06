Newcastle, Southampton'a acımadı!
İngiltere Premier Lig 15. hafta maçında Newcastle United, deplasmanda Southampton'u 4-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 15. hafta maçında Newcastle United, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi.
St. Mary's Stadium'da oynanan maçı konuk ekip 4-1 kazandı. Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Miguel Almiron, 58. dakikada Christopher Wood, 62. dakikada Joseph Willock ve 90+1. dakikadaGuimaraes'ten geldi. Southampton'ın tek golünü 89. dakikada Perraud attı.
Eddie Howe'un çalıştırdığı Newcastle United'ın ligde Liverpool dışında mağlubiyeti yok. İngiliz ekibi söz konusu maçlarda 7 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Southampton ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
Alınan bu sonucun ardından Newcastle United puanını 27'ye çıkardı. Southampton ise 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle, Chelsea ile karşılaşacak. Southampton ise Liverpool deplasmanına gidecek.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- Birçok tiplemeye hayat vermişti... Son hali gündem oldu
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- Durumu kritik...
- İktidarın oyları neden düşmüyor?
- Bir madende daha patlama!
- 'Desteğine ihtiyacımız var...'
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Cübbeli'den İTO provokasyonu
- Meteoroloji saat vererek uyardı