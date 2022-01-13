Newcastle United, Burnley'den forvet Chris Wood'u transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Burnley'den forvet Chris Wood'u transfer ettiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Burnley'den Yeni Zelandalı santrfor Chris Wood'u kadrosuna kattı.
Newcastle United Kulübü, 30 yaşındaki Wood ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında transferin 25 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Daha önce Atletico Madrid'den İngiliz sağ bek Kieran Trippier'ı renklerine bağlayan Newcastle United, Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.
Kariyerinde West Bromwich Albion, Brighton, Leicester City, Leeds United gibi takımlarda oynayan Wood, 2017'de Burnley'ye transfer olmuştu. Yeni Zelandalı milli futbolcu, Burnley formasıyla bu sezon çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştı.
Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Newcastle United, 19 karşılaşmada elde ettiği 11 puanla 19. sırada yer aldı.
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