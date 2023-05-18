Newcastle United, Şampiyonlar Ligi aşkına!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 23:47

Güncelleme: 18.05.2023 - 23:47

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta erteleme maçında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 4-1 kazanırken golleri; 22. dakikada Deniz Undav kendi ağlarına yaptığı vuruşla, 45+4'te Dan Burn, 89. dakikada Callum Wilson ve 90+1'de Bruno Guimaraes kaydetti. Brighton'ın tek golü ise 51. dakikada Deniz Undav'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 69 puana ulaşırken, Brighton 58 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United evinde Leicester City'i ağırlarken Brighton kendi sahasında Southampton ile karşılaşacak.