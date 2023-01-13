Nuri Şahin'den Arda Güler'e büyük övgü: Harika bir oyuncu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:47

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:47

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, İtalyan basınına konuştu.

Tuttomercato'nun sorularını yanıtlayan Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Şahin, Süper Lig'deki son durum ve VAR hakkında da yorumlar yaptı.

Antalyaspor’un okyanustaki küçük bir balık olduğunu söyleyen Nuri Şahin "Biz Türkiye’de bile büyük balık değiliz. Küçük, ama önemli adımlar atmak istiyoruz. Geçen sezon kulüp rekorunu kırdık, şimdi dengeyi korumamız gerekiyor. Burada taraftarlar, kazandığımızda adeta uçar ancak kaybedersek çökerler" dedi.

Nuri Şahin

NURİ ŞAHİN: ÖZEL BİR YETENEK

Türkiye’deki mevcut neslin gelmiş geçmiş en iyi jenerasyon olabileceğini belirten Nuri Şahin, istikrar sorunundan dolayı başarının gelmediğini söyledi.

Arda Güler

Şahin, "Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bir oyun kurucu olarak çok iyi oynuyor. Ayrıca son otuz yılın en iyi yeteneği geliyor, Arda Güler… O özel bir yetenek, harika bir oyuncu" sözlerine yer verdi. Genç teknik direktör, Arda Güler’in son 30 yıla damgasını vuracağını iddia etti.



