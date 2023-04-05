Okan Buruk: 'Henüz şampiyon olmadık'

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:30

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:30

Fenerbahçe’nin derbide Beşiktaş’a kaybetmesinin ardından puan farkını maç fazlasıyla yeniden 9’a çıkartan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’tan futbolculara rehavete kapılmayın uyarısı geldi.

Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin kendilerinin işine yaradığını belirtirken futbolcularına “Evet bir avantaja sahibiz ancak henüz şampiyon olmadık. Daha iyi oynayıp kazanarak bu hedefe ulaşabiliriz” derken iki önemli uyarıda bulundu:

Okan Buruk

"KALAN MAÇLARIMIZIN İKİSİ DERBİ"

“1- Daha 9 maçımız var. Bu 27 puan demek! Ayrıca kalan maçlarımızın ikisi derbi. Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağız, son maçımız Fenerbahçe ile. Hedefe ulaştığımız algısı sizi rahatlatmasın, yanıltmasın!"

"Oyun anlamında da bazı eksiklerimiz var. Üzerine koyup 23. şampiyonluğa sadece kendi maçlarımıza odaklanarak ulaşmalıyız."

"2- Son üç haftada aleyhimize verilen kararlar, hakemlerin, VAR heyetinin yaklaşımı ortada! Saha içinde üç maçtır haksızlığa uğradık. Bunları göz ardı etmeyin.”