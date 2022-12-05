Okan Buruk'tan Cristiano Ronaldo cevabı: 'Benim size sormam lazım...'

05 Aralık 2022 Pazartesi, 21:36

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GS TV'de soruları yanıtladı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör olmasıyla ilgili olarak Okan Buruk, "Benim beklentimden çok oğlumun beklentisi vardı. Hep bekledi. Seçimlerde oy saydı. Onun için çok önemli. Onun da en büyük aşkı Galatasaray. Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu arttırıyor" dedi.

"Olmaktan gurur duyduğum bir yerdeyim" diyen Buruk, "Florya'da, burada, totalde bir aileyiz. Öyle kabul ediyoruz. Bu ailenin içinde olmaktan büyük mutluluk, gurur duyuyorum. Hep bunu hayal ettim" ifadesini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ismi kulüple geçen Ronaldo ile ilgili "Ronaldo geliyor mu?" sorusuda Okan Buruk gülerek, "Maçı var, gelemiyor başkanım. Benim size sormam lazım, siz bana soruyorsunuz" yanıtını verdi.