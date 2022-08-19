Okan Buruk'tan itiraf! 'Saç baş yoldum'

19 Ağustos 2022 Cuma, 23:54

Karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren genç teknik adam, "İlk yarı saç baş yoldum." dedi.

İşte Okan Buruk'un diğer sözleri...

"Sevinçliyim ama tam olarak hazır değiliz. Bunu söylemek istemiyorum, çok klişe geliyor ama zamana ihtiyacımız var. Dries Mertens gibi. Lucas Torreira 90 dakika çıkardı ama çok yoruldu. Oyun olarak ikinci yarıdaki tempoyu genele yaymalıyız.

Havalar çok sıcak ve nemli. Oyuncular sıkıntı yaşayabiliyor. İlk yarı saç baş yoldum. Bazen yaptığımız hatalara inanamadım. Bu kadar top kaybetmek, ayağımızdan top kaçırma... Buna rağmen pozisyonlara girdik. Devre arası da özellikle bunu söyledim.

Dries Mertens'in girmesinin ardından daha iyi oynadık. Rakip kaleye daha çok gittik. Çok erken gol bulmalıydık, çok pozisyona ilk 20 dakika girmiştik. Rakibin çıkışları da oldu.

Sevinçliyim ama tam olarak hazır değiliz. Bunu söylemek istemiyorum, çok klişe geliyor ama zamana ihtiyacımız var. Dries Mertens gibi. Lucas Torreira 90 dakika çıkardı ama çok yoruldu. Oyun olarak ikinci yarıdaki tempoyu genele yaymalıyız.

Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Transfer çalışmalarımız sürüyor. En az 3 oyuncu alacağız. Zor bir lig, herkes çok iddialı. Kadrolarını koruyan, çok fazla transfer yapan rakiplerimiz var. Biz de bu değişimi tamamlamak için ihtiyacımız olan transferler var."