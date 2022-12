Okay Yokuşlu attı West Bromwich zafere uçtu!

30 Aralık 2022 Cuma, 07:37

İngiltere Championship'te Carlos Corberan'ın yönetimindeki West Bromwich Albion ile Ryan Lowe'un ekibi Preston karşı karşıya geldi.

The Hawthorns'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi West Bromwich Albion 2-0 kazanırken goller milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun ayağından geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay, 36 ve 57. dakikalarda attığı goller ile takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Milli oyuncu bu sezon ligde 3 gole ulaşmış oldu.

Bu sonuçla birlikte West Bromwich Albion 35 puanla 9. sıraya yükselirken, 34 puanlı Preston 14. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki haftasında West Bromwich Albion evinde Reading'i ağırlarken, Preston deplasmanda Stoke City ile karşılaşacak.