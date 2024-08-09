Olimpiyatlarda 41 kişiye hapis cezası

Yayınlanma: 09.08.2024 - 19:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 19:00

Fransa'da düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'yla bağlantılı olarak suça karışan 41 kişiye hapis cezası verildiği bildirildi.

Fransız BFMTV kanalının Adalet Bakanlığından edindiği bilgiye göre adli makamlarca, 24 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Olimpiyat Oyunları'yla irtibatlı 181 olayla ilgili işlem yapıldı.

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Vakaların yüzde 96'sı cezai işleme tabi tutuldu, bu kapsamda 72 kişiye ceza verildi, 41 kişi hapse çarptırıldı, 6 kişinin stadyumlara girişi yasaklandı.

Vakaların yüzde 46'sı trafik kurallarının kasıtlı ihlali veya izinsiz dron uçurma gibi suçları kapsıyor.

Bu olaylara Olimpiyat Oyunları'na katılan bazı sporcular da karıştı. Brezilyalı bir turist, olimpiyat madalyasında sahtecilik gerekçesiyle ertelenmiş 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.