Orkun Kökçü'lü Feyenoord zirveye yerleşti
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord, deplasmanda karşılaştığı Twente ile 1-1 berabere kaldı.
Eredivisie'nin 19. haftasında milli futbolcu Orkun Kökçü'nün top koşturduğu Feyenoord, deplasmanda Twente'yle karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste'de oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada Feyenoord'un golü 30. dakikada Santiago Gimenez'den geldi. Twente'nin golünü ise 68. dakikada Joshua Brenet kaydetti.
Orkun Kökçü
FEYENOORD LİDER OLDU
Öte yandan Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü, 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından liderlik koltuğunda oturan Feyenoord, 42 puana ulaştı. Twente'nin puanı ise 36'ya yükseldi.
Gelecek hafta Feyenoord, PSV Eindhoven'i konuk edecek. Twente ise deplasmanda Groningen ile karşılaşacak.
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