Osman Korkmazel yazdı: 'Nuri Şahin aldı başını gidiyor, D.Torrent yerinde sayıyor!'

20 Mayıs 2022 Cuma, 22:10

Antalyaspor, kendi sahasında konuk ettiği Galatasaray ile yenişemedi ve iki ekip Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu beraberlik ile noktaladı.

Karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Osman Korkmazel, teknik direktörlerin performansına vurgu yaptı.

Osman Korkmazel'in "Nuri Şahin aldı başını gidiyor, D.Torrent yerinde sayıyor!" başlıklı değerlendirmesi şu şekilde:

"Nuri Şahin 33 yaşında çok taze bir hoca, Antalyaspor’da futbolculuktan teknik sorumluluğu ele aldığından beri rekorlara imza atıyor. 29 maçta 14G, 8B, 7M alarak, 1.72 ortalama ile müthiş bir rekora imza atıyor. Yakışır evlat sana... Peki, Galatasaray’ın hocası D.Torrent ne yapmış? P.Guardiola’nın yanında yardımcılık görevi, hocalığı ise taze. ABD Major Lig New York City’de toplam 1 yılda; 40 maç 18G 11B 11M ve Brezilya Flamengo’da 11 maç 6G 1B 3M toplam 1.74 ortalama ile düşük seviyede kalan, 5 aydır da boşta olup takım arayan Bay D. Torrent... Ve Galatasaray’ın teklifine balıklama dalan Bay Torrent (!) 17 Lig maçında 7G 3B 7M, 2 UEFA Avrupa Ligi maçında ise 1B 1M ile yerinde sayıyor... Bakalım az sonraki elveda maçında Galatasaray’a nasıl bir sonuç aldıracak!

İşte gencecik teknik direktör farkı, Nuri Şahin ezberine alınmış kadrosunu sahaya sürerken, Bay Torrent hala kadroyu değiştirmekle meşgul! İlk tehlike 9’ncu dk. Antalyaspor’dan geldi; Haji Wright’ın şutunu Muslera son anda tokatladı. Galatasaray 19 dk. dan sonra gol sahasında gözüküyor; Halil-B.Gomis dönüşümlü forvet konumundalar. Babel’in hırsı geç kalınmış görüntü. Antalyaspor 30 da yine gole yaklaşıyor ama Muslera bir kez daha kurtarıyor. Antalyaspor taraftarı desteğini azalttı; oysa tam takımı ateşleme zamanı. Galatasaray ‘bastırıyor’ ama sonuç alamıyor. Antalyaspor Haji Wright’ile yine hızlı çıktı; top auta sanılırken çizgi üzerinde yürüdü ve son dokunan A.Ndao fileleri sarstı. İtirazlara Var ‘hayır’ dedi...

İkinci yarıya 2 takımda akıl gücünü koyarak başlarken, pas alış verişlerinde de garantör işlevin peşindeydiler. Bu işlerde Galatasaray bir adım öne çıkıyordu. Nitekim oyunun hakimiyetini de ele geçirdiler. İşte bu bölümde Antalyaspor taraftarı devreye girerken, Nuri Şahin de takımda düşüşü görünce, 2 değişim birden yapıp Hakan Özmert’i merkeze, H.Ghacha’ı da gol bölgesine yolladı. 6 dk. sonra Torrent bey de uyandı! Kerem ile M.Mohamed’i soktu oyuna. Az sonra da yokları oynayan Taylan’ınyerine, Cicaldau’yu sahaya sürdü.Çok geçmedi Torrent’in beğenmediği Halil, şık hareketlerle ceza sahasına girmeden Kerem’e enfes bir pas attı, onun sert ortasını M.Mohamed golle sonlandırdı. Son bölümler de Galatasaray değişimler ile oyuna daha hakim. Neden D.Torrent’in aklı başına sonradan geliyor da ondan. Nuri Şahin mi, onun aklı çok önceden çalışıyor. Zaten Antalyaspor onun sayesinde de aldı başını gidiyor."