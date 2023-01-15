Paris Belediye Başkanından PSG'ye büyük şok!

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 14:11

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 14:14

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, (PSG) 1970'den bu yana maçlarını oynadığı Parc des Princes Stadı'ndan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ayrılmak durumunda kalabilir.

"STADYUM SATILIK DEĞİL"

PSG, son birkaç yılda tesise 85 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptı. Şehir belediye başkanı Anne Hidalgo, Parisien gazetesinde yayımlanan bir röportajda, stadyumun "satılık olmadığını" ve Katar'ın sahip olduğu PSG'ye satılmayacağını söyledi.

ESPN’e konuşan bir PSG yetkilisi, Paris Saint-Germain'in ve taraftarların Parc des Princes'ten çıkarmak istenmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını söyledi. Kulüp sözcüsü, "Belediye başkanı PSG'yi evini terk etmeye zorluyor" derken, PSG'nin artık kulübün yerini değiştirmek için alternatif seçenekler bulmak zorunda olduğunun altı çizildi.

Paris Saint Germain, 2013 yılında Paris Şehir Meclisi ile yaptığı anlaşma sonunda, Parc des Princes’i 2043 yılına kadar kiralamıştı. PSG, Qatar Sports Investments’in kulübü devraldığı 2011 yılından bu yana Fransa’nın en başarılı kulübü oldu ve sekiz lig şampiyonluğu yaşadı.