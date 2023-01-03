PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK, 4 Süper Lig kulübüne para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, farklı gerekçelerden ötürü Trabzonspor'a 100 bin lira Galatasaray'a ise 56 bin lira para cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübe ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre farklı gerekçelerle Trabzonspor ve Adana Demirspor'a 100'er bin lira, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne 56'şar bin lira para cezası kesildi.
Kurul, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Demir Grup Sivasspor'da bazı seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.
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