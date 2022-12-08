Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun tehdit iddialarını yalanladı

08 Aralık 2022 Perşembe, 14:50

Portekiz Milli Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İsviçre'yi 6-1 yenip çeyrek finale yükseldi. Portekiz Record tarafından, maça yedek olarak başlayan Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de oynamadığı için bavullarını toplayıp Katar'ı terk etme kararı aldığı iddia edilmişti.

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU'NDAN RONALDO AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo’nun takımdan ayrılma tehdidinde bulunduğu yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu perşembe günü yayınlanan haberlerde, Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşme sırasında milli takımı bırakmakla tehdit ettiği bildirildi. Milli Takım kaptanı Cristiano Ronaldo, hiçbir zaman Katar'da milli takımı bırakmakla tehdit etmedi. Cristiano Ronaldo, milli takımın ve ülkenin hizmetinde her gün eşsiz bir performans sergiliyor, bu da saygı duyulması gereken ve milli takıma olan sorgulanamaz bağlılık derecesini kanıtlıyor. Bu arada, Portekiz'in en çok forma giydiği oyuncunun adanmışlık derecesi 2022 Dünya Kupası'nın 16. turunda İsviçre'ye karşı kazanılan zaferde bir kez daha gösterildi. Milli Takım - oyuncular, antrenörler ve FPF yapısı - ilk günden beri, Portekiz'in Dünya Kupası'nda şimdiye kadarki en iyi derecesine ulaşılması için tamamen kararlı ve hevesli.”

Ronaldo, adına 118 gol atarak uluslararası erkekler futbolunda tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu ve son 19 yılda ülkesi için 195 kez forma giydi.