Portekiz Milli Takımı’nın aday kadrosunda değişiklik
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım'ın rakibi Portekiz'de Ruben Neves, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Neves'in yerine Vitinha kadroya dahil edildi.
İngiltere’nin Wolverhampton Wanderers takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ruben Neves, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larında Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı’nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Neves'in yerine Porto’dan Vitinha kadroya dahil edildi.
Dragao Stadı'nda Türkiye ile 24 Mart ve turu geçmesi halinde 29 Mart'ta play-off maçlarına çıkacak Portekiz'in 25 kişilik kadrosu şöyle:
Kaleci: Anthony Lopes (Olimpik Lyon), Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma)
Defans: Cedric Soares (Arsenal), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting Lizbon), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting Lizbon), William Carvalho (Real Betis), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio Monteiro, Vitinha (Porto), Bernardo Silva (Manchester City)
Forvet: Joao Felix (Atletico Madrid), Andre Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafael Leao (Milan).
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