Premier Lig'deki Londra derbisinde gülen taraf Arsenal oldu
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 13. haftasında Graham Potter'ın ekibi Chelsea ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal, Londra derbisinde karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0 kazanırken galibiyet golü 63. dakikada Gabriel Magalhaes'ten geldi.
STAMFORD BRIDGE'DE SERİYE BAĞLADI
Ezeli rakiplerinden Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Arsenal, bu galibiyetle birlikte Stamford Bridge'de oynadığı son 3 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi. Bundan önceki 2 senede Arsenal, 4-2 ve 1-0'lık galibiyetler elde etmişti.
Bu sonuçla beraber ligde 34 puana ulaşan Arsenal liderliğini sürdürürken Chelsea 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Arsenal deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşırken Chelsea, Newcastle United'a konuk olacak.
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