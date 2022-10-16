PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Paris Saint-Germain deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 12:36
PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ligue 1'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. 

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, son şampiyon Paris Saint-Germain'in konuğu olacak.

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

PSG - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligin 10. haftasında kendi evinde ağırladığı Ajaccio'ya 2-1 mağlup olmuştu.

PSG ise Reims deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.


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