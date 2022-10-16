PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Paris Saint-Germain deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Ligue 1'de 11. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, son şampiyon Paris Saint-Germain'in konuğu olacak.
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
PSG - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligin 10. haftasında kendi evinde ağırladığı Ajaccio'ya 2-1 mağlup olmuştu.
PSG ise Reims deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
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