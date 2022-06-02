Real Madrid, Antonio Rüdiger'i transfer etti

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger ile 4 yıllık anlaşma yaptığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 14:59
Real Madrid, Antonio Rüdiger'i transfer etti
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı. İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Rüdiger ile 4 sezonluk anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Rüdiger, son 5 yıldır İngiltere'nin Chelsea takımında forma giymiş ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti.

Alman futbolcu, 20 Haziran'da basına tanıtılacak.


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