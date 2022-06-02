Real Madrid, Antonio Rüdiger'i transfer etti
İspanyol devi Real Madrid, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger ile 4 yıllık anlaşma yaptığını açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı. İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Rüdiger ile 4 sezonluk anlaşma imzalandığı duyuruldu.
@ToniRuediger, nuevo jugador del Real Madrid #RealMadrid | #WelcomeRüdiger— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 2, 2022
Rüdiger, son 5 yıldır İngiltere'nin Chelsea takımında forma giymiş ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti.
Alman futbolcu, 20 Haziran'da basına tanıtılacak.
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