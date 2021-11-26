Rezan Epözdemir'den PFDK'nın verdiği cezaya ilişkin açıklama

26 Kasım 2021 Cuma, 12:22

PFDK, Galatasaray’da Fatih Terim’e verilen 5 maç ceza dışında kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetici Rezan Epözdemir’e de Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle ceza verdi.

Rezan Epözdemir, akredite olmadığı alana girmek nedeniyle ihtar, TFF yöneticileriyle tartıştığı nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası aldı.

“BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM”

Rezan Epözdemir, Radyo Gol’den Hasan Hüseyin Alimoğlu’na kendisine verilen cezaya dair açıklamalarda bulundu. Epözdemir, “ ‘Yazıklar olsun’ dediğim iddiasıyla ceza verdiler. Böyle bir şey demedim” ifadelerini kullandı.