Rezan Epözdemir'den PFDK'nın verdiği cezaya ilişkin açıklama
Galatasaray Kulübü yöneticilerinden Rezan Epözdemir, Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle PFDK'ya verilmişti. Epözdemir, cezasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve " 'Yazıklar olsun' dediğim için ceza verdiler, böyle bir şey söylemedim" dedi.
PFDK, Galatasaray’da Fatih Terim’e verilen 5 maç ceza dışında kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetici Rezan Epözdemir’e de Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle ceza verdi.
Rezan Epözdemir, akredite olmadığı alana girmek nedeniyle ihtar, TFF yöneticileriyle tartıştığı nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası aldı.
“BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM”
Rezan Epözdemir, Radyo Gol’den Hasan Hüseyin Alimoğlu’na kendisine verilen cezaya dair açıklamalarda bulundu. Epözdemir, “ ‘Yazıklar olsun’ dediğim iddiasıyla ceza verdiler. Böyle bir şey demedim” ifadelerini kullandı.
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