İşte Fatih Terim'in tribünden izleyeceği maçlar!

26 Kasım 2021 Cuma, 08:46

Galatasaray - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'in cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Terim'e 5 maç men cezası verdi.

Terim kırmızı kart nedeniyle aldığı cezayla birlikte takımından 6 maç ayrı kalacak. Terim aralarında Başakşehir'in de olduğu 6 maçı tribünden izleyebilecek. PFDK, deneyimli teknik adama karşılaşma hakemine yönelik hakareti 3 maç, tedbire uymama eylemi nedeniyle 2 maç ceza verdi.

Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor(D)

Altay

Demir Grup Sivasspor(D)

Medipol Başakşehir

Adana Demirspor(D)

Fraport TAV Antalyaspor

BURAK ELMAS VE REZAN EPÖZDEMİR NE KADAR CEZA ALDI?

PFDK'nın Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 bin lira, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'e sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira ceza verdiği duyuruldu.