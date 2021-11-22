Rıdvan Dilmen, Berke Özer'den özür diledi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, maç önü yaptığı yorumlardan ötürü Fenerbahçe kalecisi Berke Özer'den özür diledi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası formayı kapan genç kaleci Berke Özer, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.
Başarılı kurtarışlara imza atarak Galatasaray'a geçit vermeyen genç kaleci, mücadele sonrası mutluluk gözyaşları döktü.
Karşılaşmanın ardından Berke'nin performansı hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Kendi adıma özür borcum var Berke'ye. Belki bu maçı kaldıramayabilir diyordum. Maçın başında Feghouli'nin pozisyonunu, sonlara doğru Cicaldau'nun şutu vardı. Kendisinden özür diliyorum" sözlerine yer verdi.
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