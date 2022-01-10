Rıdvan Dilmen'den '%100 Futbol' açıklaması

10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:16

Koronavirüsün Omicron varyantı spor camiasını etkilemeye devam ederken bir haber de futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’den geldi.

Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programının koronavirüs sebebiyle 10 Ocak günü ekranlarda olmayacağını duyurdu.



Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dilmen, “%100 Futbol’un prodüksiyonundaki bazı çalışma arkadaşlarımın virüs testi sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle, bu akşam program yayımlanmayacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.

