Rıdvan Dilmen'den '%100 Futbol' açıklaması
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, 10 Ocak’ta yayınlanması planlanan %100 Futbol programı ile alakalı önemli bir açıklamada bulundu.
Koronavirüsün Omicron varyantı spor camiasını etkilemeye devam ederken bir haber de futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’den geldi.
Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programının koronavirüs sebebiyle 10 Ocak günü ekranlarda olmayacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dilmen, “%100 Futbol’un prodüksiyonundaki bazı çalışma arkadaşlarımın virüs testi sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle, bu akşam program yayımlanmayacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.
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