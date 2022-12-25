Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri: Maçlar bitmez

25 Aralık 2022 Pazar, 09:33

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Mücadelenin ardından TV8,5'a konuşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.

Halil Umut Meler'in maçtaki gerginliği yönetemediğine dair eleştiriler yapılmıştı. Rıdvan Dilmen ise Meler'i beğendiğini, ancak ilk yarıdaki bir kararından memnun olmadığını söyledi.

Dilmen hakemle ilgili, "İlk yarıda kayda değer tek bir şey var, hakemi çok beğendik. Tek beğenmediğim şey Batshuayi'ye gösterdiği sarı kart. Her şeye aykırı bir sarı kart gösterdi" dedi.

Halil Umut Meler

"TÜRKİYE'DE MAÇLAR BİTMEZ"

Uzatma sürelerine tepki gösteren Dilmen, "Maçta 7 dakika ne oldu anlamadım. Bunu basketbola çevireceğiz. Daha çok duracak oyunlar olacak. Kriter ne bu önemli? Böyle giderse Türkiye'de maçlar bitmez. Daha maçların sonuna çok dakika eklenir. Nefes almaya bile böyle dakikalar eklenirse çok tartışma olur" yorumunu yaptı.

Marek Hamsik ve Emre Mor

"HAMSIK HAMLE OYUNCUSU OLMAZ"

Marek Hamsik'in hamle oyuncusu olmayacağını söyleyen Dilmen, "Fizik olarak hazırsa oynamalı. Diğer oyuncuların da performansını artırır. İkinci yarı Fenerbahçe 10 kişi kalmasa tatsız tutsuz bir maç izlerdik. Kırmızı karta kadar vasat bir maç izledik. Bu maç Trabzonspor için var olma mücadelesiydi. Trabzon doymaz bir daha ister diyordum ama çok düşmüşlerdi. Mayıs'ın ilk haftası tahmin ediyorum ki yine 3-4 takım kalacak yarışta" şeklinde konuştu.