Rıza Çalımbay: 'Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık'
Rıza Çalımbay, Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, 'Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık' dedi.
Başakşehir'i yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşmayı değerlendirdi.
Çalımbay bu sezon çok iyi oynayıp kazanamadıkları maçlar olduğunu ancak 3 puanın bu maça nasip olduğunu belirterek, "Çok iyi oynadığımız maçlar da vardı, çok kötü oynadığımız da. Çok kolay goller yiyorduk öncesinde. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Kontrataklarımızı da yaptık, defansımızı da yaptık çok iyi bir şekilde. Karşımızdaki takım, çok iyi bir takım. Alternatifli, mükemmel bir kadroları var. Bu maçı kazanmak zordu. Herkeste bir şey vardı, maç kazanmaya ihtiyacımız vardı. Talihsiz maçlar oynadık ama artık kazandık. Arkasını getirmeye çalışacağız ve ligde, Avrupada iyi gitmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Maç önü konuşmasında oyunculara aileleri için oynayacakları şeklinde bir konuşma yaptığını belirten Rıza Çalımbay, "Konuşmayı yaparken 'Artık bu maçı her şeyden önce ailelerimiz için oynayacağız, çoluk çocuk. Onlar her mağlubiyetten sonra bizim kadar üzülüyorlar.' dedim. 'Ailemiz için' dedik. Çıktık oynadık. İyi mücadele ettik. Çok iyi, net, güzel bir galibiyet aldık ama sadece 1 galibiyet. Bunun sonunu getirmek gerekiyor. 2 gün sonra tekrar maçımız var Kosova'da. O maçı da en iyi şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." diyerek açıklamalarını tamamladı.
Video Haberler
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kiev'de hava sirenleri yeniden çaldı
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- Nebati'nin mağazasında montlar dudak uçuklattı
- Yerlikaya 'doğalgaz' dedi, kaçak imalathane çıktı
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Patlamalara canlı yayında yakalandı
- Efsaneden 'Zehra Güneş' kıyaslaması!
- Pegasus çalışanı hakkında karar çıktı