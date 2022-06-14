Roma'dan Zeki Çelik için 7 milyon Euro
İtalya Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın Fransız kulüp Lille'den milli futbolcu Zeki Çelik ile anlaşma sağladığı belirtildi. Serie A ekibinin Lille ile ise görüşmelere devam ettiği ve 7 milyon Euro bonservis teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.
Portekizli hoca Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Lille'den Zeki Çelik'in transfer girişimlerine devam ediyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi, milli futbolcu ile anlaşmaya vardı. Zeki'nin, eğer transfer resmiyet kazanırsa Roma'dan yıllık 2 milyon Euro maaş alacağı aktarıldı.
7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Roma'nın, Lille ile görüşmelere ise devam ettiği belirtildi. Roma'nın sportif direktörü Tiago Pinto'nun, 25 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 7 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.
İSTANBULSPOR'DAN FRANSA'YA
Zeki Çelik, 2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer oldu. Fransız ekibindeki 4. sezonunu geride bırakan başarılı sağ bek, takımı ile 2020-2021 sezonunda Fransa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ise forma giydiği 40 maçta 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
Lille ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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