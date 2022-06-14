Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Romain Saiss'le anlaşma sağlamıştı. 32 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 23:15
Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Romain Saiss, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlılar, 6 sezondur Wolverhampton forması giyen Faslı toper ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki savunmacı ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



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