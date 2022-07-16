Romain Saiss'in sahalara döneceği tarih belli oldu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:50

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından savunma hattında yeni lider olarak görülen Romain Saiss, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Teknik direktör Valerien Ismael'in futbolcuyla ilgili planı belli oldu.

Son oynanan Mainz karşılamasında da forma giyemeyen Saiss, günde çift antrenman yapıyor. Teknik heyet, futbolcuyu fiziksel açıdan çok fazla zorlamak istemiyor.

Sporx'in haberine göre rehabilitasyon çalışmaları yapan Saiss'in İspanya kampındaki maçlarda oynama ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Teknik direktör Valerien Ismael, "Saiss, İspanya kampına yetişecektir" demişti. Saiss, en erken 23 Temmuz'daki Wolverhampton maçıyla birlikte dönecek. Siyah-beyazlılar daha sonra Deportivo ve Sampdoria karşılaşmalarını oynayacak.



