Romain Saiss'in sahalara döneceği tarih belli oldu

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Romain Saiss'in sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu. Tecrübeli futbolcu İspanya kampında takımla olacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:50
Romain Saiss'in sahalara döneceği tarih belli oldu
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Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından savunma hattında yeni lider olarak görülen Romain Saiss, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Teknik direktör Valerien Ismael'in futbolcuyla ilgili planı belli oldu.

Son oynanan Mainz karşılamasında da forma giyemeyen Saiss, günde çift antrenman yapıyor. Teknik heyet, futbolcuyu fiziksel açıdan çok fazla zorlamak istemiyor.

Sporx'in haberine göre rehabilitasyon çalışmaları yapan Saiss'in İspanya kampındaki maçlarda oynama ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Teknik direktör Valerien Ismael, "Saiss, İspanya kampına yetişecektir" demişti. Saiss, en erken 23 Temmuz'daki Wolverhampton maçıyla birlikte dönecek. Siyah-beyazlılar daha sonra Deportivo ve Sampdoria karşılaşmalarını oynayacak.



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