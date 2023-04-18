Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:37

Güncelleme: 18.04.2023 - 07:37

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu gece oynanacak iki rövanş maçıyla birlikte yarı finale yükselecek ilk ekipler belli olacak.

Gecenin karşılaşmalarında Chelsea, sahasında Real Madrid'i 2-0'ın rövanşında konuk ederken Napoli ise 1-0 mağlup olduğu maçın ikinci ayağında Milan'ı ağırlayacak. Turu geçen ekipler İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finale bir adım daha yaklaşarak yarı finale adını yazdıracak.

Yarı finalde Napoli - Milan eşleşmesini geçen ekiple Inter - Benfica eşleşmesini geçen taraf karşı karşıya gelirken Manchester City - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle Real Madrid - Chelsea maçının galibi yarı finalde kozlarını paylaşacak.