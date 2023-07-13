Samsunspor Basketbol Matt Mooney’i transfer etti

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:03

Yeni sezonda ligde kalıcı olmak için kolları sıvayan kırmızı-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına başladı.

Yeni sezonda da genel menajer Emre Ekim ve başantrenör İlker Salman ile yola devam etme kararı alan yönetim, iç transferde de kaptan Mert Ali Sert, Eray Aydoğan, Muhammet Engin Kalkan ve Göktuğ Baş ile yeniden anlaşmaya vardı.

DIŞ TRANSFERDE 3 İSİM KADROYA KATILDI

Dış transferde geçen sezon Merkezefendi Belediye forması giyen Muhammed Doğan Şenli ile TED Ankara Kolejliler takımından Arda Berk Kaya’yı kadrosuna katan Yılyak Samsunspor, yabancı transferinde de ABD'li Matt Mooney’i renklerine bağladı.



Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transferi şöyle duyurdu:



“Takımımız, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Darüşşafaka Lassa forması giyen 1997 doğumlu 1.91 boyundaki Amerikalı skorer oyuncu Matt Mooney ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Kariyerine ABD'de başlayan Matt Mooney, Unicaja Malaga'ya transfer olarak Avrupa basketboluna adım atmıştı.”