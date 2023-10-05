Şenol Güneş'ten yedek oyunculara mesaj: 'Buldukları fırsatları değerlendirmeliler'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 19:13
Şenol Güneş'ten yedek oyunculara mesaj: 'Buldukları fırsatları değerlendirmeliler'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşması öncesi konuştu.

Güneş, "Gruptaki ikinci maçımız. İlk maç bizim için zorlu geçti. Oradan 1 puanla dönmemizin avantajı var. Bu maçı kazanırsak o 1 puan anlam kazanırız. Bundan sonraki maçlarda kazanarak avantaj sağlamak istiyoruz. Her şey bu maça bağlı. Bu maçı kazanırsak o maçlara avantajlı çıkarız. Rakibimiz genç, kompakt ve hızlı kontraya çıkıyor. Tüm bunlara karşı biz kendi sahamızda taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz" dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Sakatlığı itibarıyla kadroda bulunmayan Mert ve Gedson var. Yeni oyuncuların katılımıyla birlikte sayısal çokluğu yakaladık. Oyuncularımızın 3 günde 1 maçlarda buldukları fırsatları değerlendirmeliler. Chamberlain, yetenekli bir oyuncu. Umarım katkı yapar" diye konuştu.


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