Serdar Dursun, bu sezon ilk lig golünü kaydetti
Fenerbahçe'nin milli golcüsü Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligdeki ilk golünü Hatayspor'a attı.
Fenerbahçe'nin milli santrforu Serdar Dursun, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.
Ligde geride kalan bölümde 1'i ilk 11'de olmak üzere 7. maçına çıkan golcü oyuncu, Hatayspor karşısında 86. dakikada fileleri havalandırdı.
Bu sezon Avrupa'da eleme turlarında 2 gol bulan ve daha sonra gruplar için adı listeye bildirilmeyen Serdar, ligde de takım arkadaşlarının ardında kalmış ve fazla şans bulamamıştı.
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