Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Rachid Ghezzal paylaşımda bulundu

09 Aralık 2021 Perşembe, 16:29

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bugün resmen kapandı. Beşiktaşlı oyuncu Rachid Ghezzal, Instagram hesabından Sergen Yalçın paylaşımında bulundu.

Ghezzal, "Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim. Hem iyi günde hem kötü günde sizinle çalışmak benim için büyük bir onurdu. Canı gönülden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.