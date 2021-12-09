Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Rachid Ghezzal paylaşımda bulundu
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Sergen Yalçın'ın vedasının ardından bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bugün resmen kapandı. Beşiktaşlı oyuncu Rachid Ghezzal, Instagram hesabından Sergen Yalçın paylaşımında bulundu.
Ghezzal, "Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim. Hem iyi günde hem kötü günde sizinle çalışmak benim için büyük bir onurdu. Canı gönülden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
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