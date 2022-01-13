Son dakika | Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2022 Perşembe, 16:01
Son dakika | Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye kötü haber
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yandaş'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildi duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir." denildi.

Mert Hakan'ın tedavisine başlandığı ifade edildi.


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