Son Dakika: Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi yapıldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turunda rakiplerini geçmeleri durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacakları muhtemel rakipler belli oldu.
Fenerbahçe, NK Maribor'u geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente- Riga eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
Beşiktaş, Netfçi Bakü'yü geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Aris - Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Adana Demirspor ise NK Osijek'i geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Olympiacos- Genk eşleşmesinin kaybedeni ile kozlarını paylaşacak.
MAÇ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
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