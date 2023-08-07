Son Dakika: Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:21
Son Dakika: Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi yapıldı. 

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turunda rakiplerini geçmeleri durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off  turunda karşılaşacakları muhtemel rakipler belli oldu.

Fenerbahçe, NK Maribor'u geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente- Riga eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Beşiktaş, Netfçi Bakü'yü geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Aris - Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Adana Demirspor ise NK Osijek'i geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Olympiacos- Genk eşleşmesinin kaybedeni ile kozlarını paylaşacak.

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

 


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Son Dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu!

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