Son Dakika: TFF'den flaş Beşiktaş açıklaması

19 Ağustos 2022 Cuma, 16:18

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi, başkan Mehmet Büyükekşi'nin "o hakemi istemiyorum, bu hakemi istiyorum şeklinde talepleri kabul etmiyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji buna imkan tanımıyor. Atamaları TFF yapmıyor, MHK yapmıyor. TFF'nin geliştirdiği yüksek teknolojili sistem yapıyor" açıklamasının Beşiktaş ile ilişkilendirilmesini eleştiren bir açıklama yayımladı.

İşte TFF'den yapılan açıklamanın tamamı:

"Türkiye Futbol Federasyonu MHK Ağustos Hakem Semineri açılış konuşmasında Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi’nin kulüplerin hakemlerle ilgili taleplerine yönelik "o hakemi istemiyorum, bu hakemi istiyorum şeklinde talepleri kabul etmiyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji buna imkan tanımıyor. Atamaları TFF yapmıyor, MHK yapmıyor. TFF'nin geliştirdiği yüksek teknolojili sistem yapıyor" açıklamasına rağmen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü hedef gösterdiği yönünde algı oluşturulma çabasına aynı seminerin basın toplantısı bölümünde "Beşiktaş’ı ya da Beşiktaş Başkanını kastetmiyorum. Hakemlerle ilgili bu yönde talepleri olan ve sezonun ilerleyen haftalarında bu yönde istekleri olacak olan tüm kulüpleri kastediyorum" şeklinde açıklama yapmıştır.

Ancak Türk futbolunda kaos yaratmaya ve bu kaostan çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler, ısrarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi için tüm kulüpler, kulüp başkanları, teknik direktörler, antrenörler, futbolcular, hakemler ve futbol severler aynı yüksek değerde ve önemdedir.

Futbolun tüm paydaşlarıyla futbolumuzun marka değerini yükseltmek ve kulüplerimizi bulundukları ekonomik darboğazdan kurtarmak hedefiyle yaptığımız çalışmalarımızı yine futbolun tüm paydaşlarıyla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile oynanan ve 3-3 beraberlikle sona eren mücadelenin ardından hakem Yasin Kol'un, bir daha Beşiktaş maçlarında yer almamasını istemiş ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ziyarette bulunmuştu.

Bu ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, “Hakem atamaları federasyonumuzda yada MHK’de bulunan kişilerin inisiyatifiyle değil, dijital sistemin algoritmatik değerlendirmelere göre gerçekleşiyor. Bak altını çizmek istiyorum. Kişisel atama yapılmıyor, algoritmatik olarak yapılıyor bunlar. Bunu kamuoyu tarafından doğru olarak bilinmesini istiyoruz. Şu hakemi istiyoruz, bunu istemiyoruz gibi yapılan çağrılar bizde karşılık bulmaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bizim sistemimiz bunlara izin vermiyor" ifadelerini kullanmıştı.