Son Dakika: UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı

UEFA, gelecek sezonda Rus takımlarının akıbetinin ne olacağı konusundaki kararını açıkladı.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Rus takımlarının UEFA turnuvalarında yer alamayacağı kesinleşti. Aynı zamanda ülkenin EURO 2028 ev sahipliği için Türkiye ve İngiltere'ye rakip olmasına da izin verilmedi.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



