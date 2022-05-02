Son Dakika: UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı

UEFA, Rus kulüplerinin gelecek sezon hiçbir UEFA organizasyonunda yer alamayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:43
Son Dakika: UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
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UEFA, gelecek sezonda Rus takımlarının akıbetinin ne olacağı konusundaki kararını açıkladı. 

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Rus takımlarının UEFA turnuvalarında yer alamayacağı kesinleşti. Aynı zamanda ülkenin EURO 2028 ev sahipliği için Türkiye ve İngiltere'ye rakip olmasına da izin verilmedi.

 


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