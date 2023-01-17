Son dakika... Vincent Aboubakar, yarın İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Aboubakar, yarın İstanbul'a gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 21:11
Son dakika... Vincent Aboubakar, yarın İstanbul'a geliyor
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen eski golcüsüyle anlaştı.

Kamerunlu golcü çarşamba günü evrak işlerini halledecek ve İstanbul'a gelecek. Kayserispor maçında kadroda olacak.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'ta 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında kiralık olarak forma giyen Aboubakar, iki sezonda da şampiyonluk yaşadı. Kamerunlu golcü, 2020-21'deki Türkiye Kupası zaferinde de yer aldı.


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