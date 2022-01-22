Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları, Antalya'da başladı
Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları başladı.
Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyona, 82 sporcu katıldı. Erkekler ile kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada sporcular 5 ila 35 kilometrelik parkurlarda ter döktü.
Organizasyonda Hırvatistan, Letonya, Slovakya, Litvanya ve Kazakistan'dan da sporcular yer aldı.
Yarışmacılar, yağmurlu hava nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bir köpek de parkura girerek, bir süre sporcularla koştu. Renkli görüntüler oluşturan köpek, görevliler tarafından parkurdan çıkarıldı.
Yarışlar gün içinde sona erecek.
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