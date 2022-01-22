Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım tercihi resmiyet kazandı
Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, daha önce ümit ve genç milli seviyede Hollanda'yı temsil eden Ferdi Kadıoğlu'nun A milli düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için TFF'nin FIFA'ya yapmış olduğu başvuru itibarıyla sonuçlandı.
TFF'nin açıklamasında, "Ferdi Kadıoğlu'na, ay-yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir milli takım kariyeri diliyoruz" denildi.
FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı
Hollanda doğumlu Ferdi'nin Kanada'yı da seçme hakkı vardı. 22 yaşındaki futbolcu Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısından yetişti. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiriyor.
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