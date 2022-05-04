Süleyman Hurma: '1 takım düşsün, 1 takım çıksın'
Kulüpler Birliği toplantısında futboldaki ekonomik krizi çözmek için ilginç bir öneri geldi. Süper Lig ekibi Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Alttaki takımlar düşmemek için, 1.Lig'dekiler de çıkmak için aşırı para harcıyor. Kulüpleri baskıdan ve gereksiz harcamalardan kurtarmak için önlem alalım. 1 takım düşsün, 1 çıksın formülünü getirelim" dedi.
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Türk futbolundaki ekonomik krizi çözmek için bazı projeler üretmeye çalışıyor. Bu konuda VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ilginç bir öneriyi gündeme getirdi.
Akşam'ın haberine göre, Kulüpler Birliği toplantısında Hurma'dan bazı başkanlara "Gelecek sezon bir takım düşsün bir takım çıksın. Türk futbolundaki mali durum düzelene kadar bu uygulama devam etsin. Çünkü Süper Lig'in ikinci yarısında ligde kalmak isteyen takımlar çok para harcıyorlar. Alt ligde de Süper Lig'e çıkmak isteyen takımlar aynı yolu izliyor. Bu projeyi yaparsak bu zorlu dönemde harcamaların önüne geçeriz" önerisi geldi.
TFF'NİN KARARI MERAK KONUSU
Başkan Hurma'nın önerisine destek veren başkanlar da oldu. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın bu fikrinin önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği toplantısının gündem maddesine alınarak tartışılması bekleniyor.
Önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerle yapılacak fikir alışverişi de bu öneriyi şekillendirecek.
Böyle bir öneri karşısında Süper Lig ekipleri fikir birliği sağlayıp tavsiye kararı alırsa, gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrilecek. TFF'nin bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu.
8+3 YABANCI KURALI DEVAM ETSİN
Süper Lig'de önümüzdeki sezon yabancı sınırı 7+4 olacak. Kulüpler Birliği ise bu sezon uygulanan 8+3 kuralının 1 yıl daha devam etmesini istiyor. TFF'nin bu konu ile ilgili kısa bir süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Süper Lig ekipleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına göre transfer politikasını belirleyecek.
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